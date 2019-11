Neue Recherchen internationaler Medien zeigen das Ausmaß der Verfolgung der uigurischen Minderheit in China.

Veröffentlicht wurden unter anderem Anleitungen zum Betrieb von Lagern. Daraus geht hervor, dass in der Provinz Xinjiang Tausende Menschen interniert und streng überwacht werden. Die chinesische Regierung spricht von den Einrichtungen als Weiterbildungsstätten, in denen die Menschen sich freiwillig aufhielten. In den Geheimdokumenten wird dagegen erläutert, wie Ausbrüche zu verhindern seien. Auch von körperlicher Bestrafung und einer Bewertung durch ein Punktesystem ist die Rede.



Das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten hat die Informationen unter dem Namen "China Cables" veröffentlicht. Aus Deutschland sind der Norddeutsche und der Westdeutsche Rundfunk sowie die Süddeutsche Zeitung beteiligt. Die Dokumente aus den Jahren 2017 und 2018 wurden dem Konsortium den Angaben zufolge von Exil-Uiguren zugespielt. Zuletzt hatte die "New York Times" nach eigenen Recherchen Einzelheiten über die Lage in Xinjiang berichtet.