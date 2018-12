Die Türkei betreibt nach einer Recherche mehrerer internationaler Medien ein weltweites Entführungsprogramm.

In den Berichten heißt es, der Geheimdienst MIT suche nach politischen Gegnern und verschleppe die Menschen dann in türkische Gefängnisse. Mehrere Betroffene erheben den Vorwurf, sie seien in solchen Geheimgefängnissen gefoltert worden. Ziel sei es gewesen, falsche Zeugenaussagen für Prozesse gegen Anhänger der Gülen-Bewegung zu erpressen. Diese macht die türkische Regierung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich.

Recherchen im Internet dokumentiert

An der Recherche war in Deutschland das ZDF beteiligt. Weitere Partner sind unter anderem die französische Zeitung "Le Monde" und "El Pais" aus Spanien. Das Rechercheportal "Correctiv" hat die Arbeit koordiniert und veröffentlicht die Ergebnisse auf der Seite "Black Sites Turkey".