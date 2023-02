Europäische Union

EU-Klima-Hilfen für arme Länder waren nach Angaben des Rechnungshofs zu wenig wirksam. Dabei ist der Klimawandel dort oft besonders spürbar - wie hier in der Sahelzone. (dpa / Bothma)

Mit der Initiative sollten mehr als 80 arme Länder bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt werden. Nach Angaben des Rechnungshofs wurden dafür zwischen den Jahren 2007 und 2020 fast 730 Millionen Euro bereitgestellt. Der Effekt sei aber gering gewesen.

In dem Bericht wird kritisiert, dass das Programm sowohl in den Entwicklungsländern als auch in der EU kaum bekannt gewesen sei. Zudem seien die EU-Maßnahmen gegen den Klimawandel zu komplex organisiert. Der Europäische Rechnungshof bemängelte Ungenauigkeiten schon bei der Planung des Projekts, die dazu geführt hätten, dass gefährdete Länder zu wenig profitiert hätten. Die Initiative wurde 2020 eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.