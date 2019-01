Der Bundesrechnungshof wirft der Deutschen Bahn und der Bundesregierung Versagen vor.

In einem Bericht, der auf Bitten des Bundestags erarbeitet wurde, heißt es unter anderem, die Bahn habe ihre finanziellen Ziele verfehlt und sei mit fast 20 Milliarden Euro verschuldet. Rechnungshof-Präsident Scheller erklärte, die Bahnreform sei gescheitert. Weder habe die Schiene in den vergangenen Jahren nennenswert Marktanteile von der Straße gewonnen, noch sei der Bund finanziell entlastet worden. Beides seien aber die Ziele der Reform vor 25 Jahren gewesen.



Bahn-Chef Lutz stellte gestern nach einem neuerlichen Treffen mit Verkehrsminister Scheuer Maßnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit vor. So sollen Züge schneller gewartet und die Kundenbetreuung verbessert werden.