Wie das Magazin "Der Spiegel" schreibt, wird die Kritik in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags erhoben. Obwohl entsprechende Vorgänge dem Ministerium in Berlin über Jahre bekannt gewesen seien, habe es keine Untersuchung und auch keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen gegeben. Es stelle sich die Frage "nach systemischen Fehlern im Verantwortungsgefüge und Kontrollsystem" des Auswärtigen Amts.

Hintergrund ist laut "Spiegel" eine schwarze Kasse, aus der Botschaftsbeschäftigte Barzahlungen erhalten haben. Darauf seien auch weder fällige Steuern noch Sozialabgaben gezahlt worden, heißt es. Gespeist wurde das Konto demnach aus Einnahmen durch die Vermietung der Residenz des deutschen Botschafters in Paris für externe Veranstaltungen. Insgesamt gehe es um 172 Kontobewegungen über insgesamt 560.000 Euro.

Die Linken-Finanzpolitikerin Lötzsch sprach von einem "kriminellen Sachverhalt", der über Botschaftergenerationen hinweg ein schlechtes Licht auf deutsche Diplomaten werfe.

