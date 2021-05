Einem Bericht des Europäischen Rechnungshofs zufolge werden EU-Gelder nicht vernünftig für die Gleichstellung der Geschlechter genutzt.

Wie die Rechnungsprüfer mitteilten, gebe es trotz gegenteiliger Zusagen nur schleppend Fortschritte. Die Gleichstellung der Geschlechter in Europa stehe auf dem Spiel, und wir haben gesehen, dass die Covid-19-Krise Frauen und Männer unterschiedlich schwer getroffen habe.



Konkret wird der EU-Kommission vorgeworfen, geschlechtsspezifischen Analysen zu EU-Politiken und -Programmen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Es gehe nicht nur darum, Initiativen für mehr Gleichberechtigung zu fördern, vielmehr müsse ein grundsätzliches Verständnis her, wie sich haushaltspolitische Entscheidungen auf die Geschlechtergleichstellung auswirkten, hieß es von Seiten des Rechnungshofs in Luxemburg. Die Prüferinnen und Prüfer bemängeln, dass es keinen wirksamen Rahmen für den EU-Haushalt gebe, wie Gerechtigkeit unter den Geschlechtern gefördert werde.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.