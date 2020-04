Es klingt so schön: Ein Recht darauf zu haben, in Jogginghose und Schlabberpulli vom Küchentisch aus mit Brötchenkrümel im Mundwinkel arbeiten zu dürfen, unrasiert in die Videokonferenz zu stolpern. Kurzum: Ein Recht auf Home-Office. Das möchte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil durchsetzen.

Er lässt öffentlich verkünden, dass er an einem solchen neuen Gesetz bereits arbeite. Und bis Herbst will er es vorlegen. Selbstbewusster Vorstoß oder einfach nur aktionistisch, um als SPD mal wieder den Fokus auf sich zu lenken. Wir wissen wegen Corona nicht, wie die nächsten Monate aussehen werden: Ob es einen neuen Infektionsschub geben wird. Ob es weitere Lockerungen gibt. Wann nicht mehr vor Reisen gewarnt wird. Wann Omas und Opas ihre Enkel wieder sehen können. Wann Kitas und Schulen wieder regulär öffnen. Aber immerhin: Wir wissen, dass bis Herbst ein "Zuhause Arbeiten ist auch schön"-Gesetz kommt.

Homeoffice als große Chance

Um es vorweg klarzustellen: Das Büro daheim kann eine große Chance sein - für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso wie für Unternehmen. Für Selbständige gehört es zum beruflichen Alltag ohnehin längst dazu. Für viele gibt es schon längst keine Trennung mehr zwischen da Beruf und hier mein privates Zuhause. Die Grenzen verschwimmen. Schätzungen zufolge arbeitet ein Viertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland momentan im Homeoffice – immerhin doppelt so viele wie noch vor der Krise.

Dabei sagt diese Zahl nichts darüber aus, wie gut das funktioniert, wie stark die Belastungen sind vor allem für Eltern. Wie zufrieden sie sind - die beim Windeln wechseln die Videokonferenz auf dem Smartphone nebenbei laufen lassen. Die aktuell mehr denn je und so vielen unterschiedlichen Ansprüchen von Familie, Privatleben und Beruf gerecht werden müssen.

„Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Homeoffice arbeiten können – auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist.“ Das sagt Hubertus Heil. Konkret dürfe man entweder komplett auf Homeoffice umsteigen oder auch nur für ein oder zwei Tage die Woche. Es dürfte besonders Arbeitgeber weniger erfreuen, wenn eine Arbeitnehmerin sagt: Ich bin dann mal zuhause, arbeiten. Die Gewerkschaften zeigen sich offen für ein Recht auf Homeoffice, weisen aber auch nachvollziehbar auf Probleme hin.

Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie schnelles Internet

Zum Beispiel muss Arbeits- und Gesundheitsschutz auch im Zuhause-Office gewährleistet sein. Ergonomische Arbeitsmittel wie ein vernünftiger Arbeitstisch oder ein Bürostuhl müssen zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeitszeit muss fair erfasst werden können. Einfach einen Laptop erhalten, den privaten Internetzugang fürs Videokonferieren, Mails schreiben, gar das private Handy für Dienstzwecke zu nutzen - schwierig, aber viele erdulden das gerade, nehmen diesen Kompromiss auf sich. Doch es liegt vor allem an den Rahmenbedingungen, dass es funktionieren und akzeptiert werden kann – und ja, dazu gehört leider auch das leidige Thema: Schnelle Internetverbindungen.

Auf Dauer müssen genau diese Dinge geklärt werden. Ein Recht auf Homeoffice hieße eben auch: Ein Recht auf ein schnelleres Internet, ein Recht auf ein Arbeitslaptop, ein Recht ein Dienst-Smartphone zu besitzen, ein Recht auch auf eine Pause. Aber diese Corona-Krise zeigt auch, dass die Bereitschaft, von zuhause aus zu arbeiten da ist. Manchen macht es sogar Spaß, vielen erleichtert es den Alltag. Viele müssen den leidigen Weg zur Arbeit, verbunden mit verspäteten Zügen und Staus nicht mehr in Kauf nehmen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind entspannter.

Am Ende geht es um Selbstschutz

Doch mal ganz davon zu schweigen, was es für soziale Folgen haben könnte, wenn immer mehr Menschen ohne den Arbeitsort des Unternehmens, die Interaktion mit Kolleginnen und Kollegen arbeiten – wenn all das fehlen sollte. Klar ist: Die Arbeitswelt verändert sich und das nicht seit dieser Corona-Krise. Corona macht nur deutlicher, worin die Chancen liegen: Prozesse zu vereinfachen, mehr Teilhabe zu ermöglichen, indem man nicht persönlich an einer Dienstbesprechung erscheinen muss, eine Videozuschaltung reicht.

Dennoch fehlt es an einer vernünftigen Infrastruktur, an einer klaren Abgrenzung von Beruf und Privatleben. Und hier wird es, unabhängig von einem möglichen Gesetz, darauf ankommen, wie diszipliniert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich selbst schützen, indem sie auch deutlich machen: "Ich bin zurzeit nicht verfügbar."

Panajotis Gavrilis (Deutschlandradio / Anja Schäfer) Panajotis Gavrilis, Jahrgang 1987, hat Journalistik mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Politik in Bremen und Istanbul studiert. Er volontierte 2014 beim Deutschlandradio, war danach als freier Korrespondent in Griechenland, ehe er als Redakteur in der Hintergrundabteilung beim Deutschlandfunk Kultur tätig war. Seit 2018 arbeitet er als freier Korrespondent im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio.