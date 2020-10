Bundeskanzlerin Merkel hat bestätigt, dass sie den von Arbeitsminister Heil vorgelegten Gesetzentwurf zu einem Recht auf Homeoffice nicht für umsetzbar hält.

Die CDU-Politikerin sagte auf einer Veranstaltung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, die Vorlage werde den Bundestag in der jetzigen Form sicher nicht verlassen. Vorsichtig ausgedrückt gebe es eine Menge Gesprächsbedarf, erklärte Merkel.



Vorgestern hatte es das Kanzleramt abgelehnt, Heils Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung zu geben. Der SPD-Politiker schlägt für Angestellte einen Rechtsanspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr vor, sofern Arbeit von zuhause möglich ist. Im Bundestag erntete er fraktionsübergreifend Kritik. Auch Handwerkspräsident Wollseifer warnte davor, die Pläne umzusetzen. In der Corona-Pandemie hätten viele Betriebe eigene Homeoffice-Regeln gefunden.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.