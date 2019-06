Recht und Öffentlichkeit Verfassung, Paragrafen und Journalismus

Recht braucht Öffentlichkeit und Vermittlung. Medien sind an Rechtsthemen interessiert: für Verbraucher wie auch an rechtlichen Hintergründen politischer Entscheidungen wie in der Flüchtlingsfrage. Der gegenseitige Umgang zwischen Journalisten und Juristen - ein Spannungsfeld mit vielen Facetten.

Diskussionsleitung: Gudula Geuther

