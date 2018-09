Mit Blick auf die Europawahl im nächsten Jahr plädiert

Diese sei die letzte Möglichkeit zur Rettung Europas, erklärte der Chef der Lega-Partei am Rande eines Politik- und Wirtschaftsforums im norditalienischen Cernobbio. Er arbeite dafür, dass ein solches Bündnis größte Fraktion im Europäischen Parlament werde. Der niederländische Rechtspopulist Wilders, der ebenfalls in Cernobbio anwesend war, zeigte sich an einer solchen Allianz interessiert.



Salvini hatte gestern in Rom mit dem amerikanischen Nationalisten Bannon gesprochen. Der frühere Chefstratege von US-Präsident Trump will mit Hilfe einer in Brüssel ansässigen Stiftung Einfluss auf die Europawahl nehmen. An dem Treffen in der italienischen Hauptstadt hatte auch der Vorsitzende der rechtsextremen belgischen Parti Populaire, Modrikamen, teilgenommen.