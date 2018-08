Die Stadt Chemnitz feiert in diesem Jahr 875-jähriges Bestehen. Das Stadtfest sollte einer der Höhepunkte in diesem Festjahr sein, bunte Bilder von feiernden Menschen wünschte man sich. Doch stattdessen wird ein schwarzer Fleck der Erinnerung über diesem Geburtstag hängen bleiben. Ein Mann wurde getötet bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag, auf dem Stadtfest, zwei weitere verletzt. Eine Tragödie, deren Aufklärung Sache von Polizei und Justiz ist. In Chemnitz machten sich rechte Gruppierungen den Vorfall zunutze und gingen am Sonntag auf die Straße. Mit rassistischen und fremdenfeindlichen Hassparolen. Und mit körperlichen Angriffen auf Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen. Auch die AfD instrumentalisiert den Fall, in Chemnitz, wie in Berlin. Den Tod eines Menschen für die eigene politische Agenda auszunutzen – viel erbärmlicher geht es nicht.

Migranten als willkommenes Feindbild

Die Ereignisse von Chemnitz müssen eine Warnung sein. Denn hier hat sich etwas zusammengebraut, was es nicht nur in Sachsen gibt, hier aber besonders häufig: Neonazis machen gemeinsame Sache mit Wutbürgern, die weder an den Rechtsstaat noch die Politiker glauben. Und die auf die Prinzipien des Rechtsstaats pfeifen. Menschen, die nur noch an die Nachrichten glauben, die in ihren eigenen Filterblasen in den sozialen Netzwerken kursieren. Eine Mischung, die in Sachsen über Jahrzehnte gewachsen ist. Ihre Zutaten: Frustration, Angst vor sozialem Abstieg, fehlende politische Bildung und Rassismus. Migranten sind ein willkommenes Feindbild. Eine Mischung, zusammengerührt zu nicht unerheblichen Teilen von einer CDU, deren Ministerpräsident Kurt Biedenkopf die Sachsen einst rühmte, sie sei "immun gegen Rechtsextremismus". Der jetzige Amtsinhaber Michael Kretschmer gibt sich gern als Kämpfer gegen Rechtsextremismus. Aber er fischt mit rechten Äußerungen immer wieder im Fahrwasser der AfD. Und toleriert immer wieder Äußerungen aus seiner Partei, die auch von der AfD kommen könnten.

Die Polizei gibt ein schlechtes Bild ab

Genau diese Politik der Relativierung hat dafür gesorgt, dass in Teilen der sächsischen Gesellschaft der Anstand verloren gegangen ist. Das hat man in Heidenau und in Freital gesehen, in Clausnitz, und jetzt in Chemnitz. Ein wiederkehrendes Motiv dabei auch: Die sächsische Polizei gibt ein schlechtes Bild ab. In Chemnitz gibt sie zu, mit zu wenig Beamten vor Ort gewesen zu sein. Obwohl sie von dem Aufzug gewusst hatte. Eine Fehleinschätzung, die mit Personalmangel nicht zu erklären sein darf. Und die dringend der Aufklärung bedarf – und der dann auch Konsequenzen folgen müssen. Denn die Nadelstiche, die rechte Gruppierungen setzen, werden im Wahljahr 2019 in Sachsen häufiger werden. Die Polizei muss das Gewaltmonopol des Staates durchsetzen. Und die sächsische CDU muss sich in dieser Gemengelange immer wieder klar gegen Rassismus und die Extreme Rechte positionieren. In ihrer Gesamtheit. Sonst stärkt sie die Kräfte rechts von ihr weiter.

Bastian Brandau (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Bastian Brandau, geboren in Lüneburg, studierte Politikwissenschaften auf Magister in Göttingen und Bologna. Erste Radioerfahrungen beim Stadtradio Göttingen, dem NDR und WDR. Volontariat beim Deutschlandradio in Berlin, Köln und Brüssel. Seit 2016 Landeskorrespondent in Sachsen.