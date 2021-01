Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Cas Mudde ist der Rechtspopulismus ein weitaus größeres Problem, als es sich die europäische Öffentlichkeit derzeit eingesteht.

Dies sagte der niederländische Populismusforscher im Deutschlandfunk und verwies dabei unter anderem auf die Ermordung des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Laut Mudde, der derzeit an der University of Georgia lehrt, ist der Rechtspopulismus in Europa zwar noch nicht so radikal wie in den USA. Allerdings seien die Ursachen für den Erfolg rechter Bewegungen in vielen westlichen Ländern identisch.



Einer der Hauptfaktoren sei, dass Parteien aus der rechten Mitte seit Beginn des 21. Jahrhunderts rechtsradikale Narrative salonfähig gemacht hätten, indem sie die Postionen bereits radikalisierter Bürger aufgegriffen und wiedergegeben haben. So seien Erwartungen bei einer lauten Minderheit geweckt worden, die in einer liberalen Demokratie nicht erfüllt werden könnten.



In seiner neu erschienen Studie "Rechtsaußen" vergleicht Mudde die extreme und radikale Rechte weltweit.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.