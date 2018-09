In Chemnitz haben rund 3.500 Menschen an einer Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung "Pro Chemnitz" teilgenommen. Unterdessen ermittelt der Staatschutz nach einem Angriff auf einen Tunesier.

Unter dem Motto "Wir sind mehr, wir kommen wieder!" zogen die Demonstranten durch die Innenstadt. Die Polizei war mit einem starken Aufgebot vor Ort. Bis zum offiziellen Ende der Kundgebung blieb es nach Angaben der Sicherheitskräfte friedlich.



Anlass der Demonstration war der Tod eines Deutschen, der am 26. August in Chemnitz niedergestochen worden war. Die beiden inhaftierten tatverdächtigen Asylbewerber haben heute Anträge auf Haftprüfung gestellt und verlangen ihre Freilassung. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Mit einer Entscheidung ist in der kommenden Woche zu rechnen.



Unterdessen hat sich der Staatsschutz nach einem Angriff auf einen Tunesier eingeschaltet. Wie jetzt bekannt wurde, schlugen Zeugen zufolge vier Männer am Mittwochabend auf den am Boden liegenden 41-Jährigen ein. Dabei sollen sie ihn fremdenfeindlich beschimpft haben. Die Täter konnten entkommen. Unklar ist noch, was vor dem Angriff passierte.