Rechtsextremisten haben in Deutschland in diesem Jahr Menschen ausgegrenzt, verletzt und ermordet. Man muss ehrlicherweise sagen: wieder. Denn zu behaupten, der Rechtsextremismus habe erst 2019 brutal gewütet, würde bedeuten, den Opfern der Vorjahre den Respekt zu versagen.



Die Amadeu-Antonio-Stiftung führt die beklemmende Statistik: Demnach haben Rechtsextreme seit 1990 mindestens 198 Menschen getötet. Die Bundesregierung zählt nach anderen, engeren Kriterien. Sie berichtete von 85 Toten, das war Anfang des Jahres. Da lebte Walter Lübcke noch, doch der Regierungspräsident von Kassel wurde dann am 2. Juni ermordet. Und auch der 20 Jahre alte Mann und die 40 Jahre alte Frau in Halle starben in diesem Jahr. Am 9. Oktober erschoss sie ein Antisemit, nachdem er mitten in der Stadt die Synagoge angegriffen hatte.



Der Mord an Walter Lübcke, das Attentat von Halle: Die Verbrechen stehen dafür, dass die rechte Gewalt 2019 doch eine besondere Qualität erreicht hat. Denn Terrorismus ist auch eine Kommunikationsstrategie. Die Taten sollen über das Opfer hinaus wirken. Terroristen wollen zeigen, dass sie mächtig genug sind, politisch ausgewählte Ziele zu treffen. Sie setzen ein Fanal.

Die Täter wollen Aufmerksamkeit

Fanal, das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich: Fackel. Diese Fackel des rechten Terrors, sie brannte 2019. Sie brannte auch, als Rechtsextreme Politiker, Anwälte und Journalisten bedrohten. Und sie brannte, als in Zwickau der Gedenkbaum für Enver Şimşek abgesägt wurde, ein Opfer des NSU.



Die Täter wollen Aufmerksamkeit. Je größer die Debatte nach der Tat, desto größer die Tat. Aber nicht zu reden, ist keine Option. Die Gesellschaft muss besprechen, was geschehen ist und wie dem Terror begegnet werden kann.



Der rechte Terror wird vielgestaltiger. Da ist Stephan E., der wegen des Mordes an Walter Lübcke in Untersuchungshaft sitzt. Stephan E. ist ein Mann mit Vergangenheit in der Nazi-Szene, im Grunde ein Täter, wie es ihn schon früher gab.



Aber da ist andererseits Stephan B., der wegen der Morde von Halle verhaftet worden ist. Er wohnte bei seiner Mutter in einem Dorf, dass er Mitglied in einer Kameradschaft war, ist nicht bekannt. Er handelte einzeln, aber nicht allein, sondern war eingebettet in eine Netzgemeinschaft. In der digitalen Zeit hat jeder potenzielle Täter alle Möglichkeiten, sich zu radikalisieren. Das Netz wirkt wie ein riesiger Baumarkt, in dem sich Täter ausstatten können. Ein Baumarkt, der aus der ganzen Welt beliefert wird.

Weite Teile der Gesellschaft müssen ihre Vorstellungen ändern

Dieser Baumarkt bietet nicht nur eine Abteilung, in der man sich mit Wissen über Waffen und Sprengstoff versorgen kann. Dort ist auch rechte Ideologie erhältlich. Hass gegen Juden, gegen Einwanderer, gegen Frauen. Als Videoclip, Musiktitel, als Animation. Ständig trifft Nachschub ein. Und potenzielle Täter suchen sich Helden- oder Opfergeschichten aus – oder eine Mischung. Was halt so passt für ihr Leid an der Welt.



Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz, das hat Innenminister Horst Seehofer gerade angekündigt, werden je 300 neue Stellen schaffen, um den Rechtsextremismus zu bekämpfen. Der Staat reagiert. Die Aufstockung wird allerdings kaum helfen, wenn sich nicht ein anderer Begriff von Rechtsextremismus herausbildet.



Weite Teile der Gesellschaft müssen ihre Vorstellungen ändern. Der Glatzkopf mit Springerstiefeln aus den 90ern bot ein bequemes Bild. Man hatte Angst vor ihm, aber wenigstens die Überzeugung zu wissen, wer Nazi ist. Die Mehrheit im Lande konnte ihn draußen verorten, außerhalb ihrer Welt.



Heute ist das weniger klar: Wer ist Rechtsterrorist? Wer könnte einer werden? Macht der Nachbar, der Freund, der Cousin ausschließlich rassistische Witze oder steckt mehr dahinter? Und wer bereitet ihn wirklich vor, seinen ganz persönlichen Tag X?



Wir müssen versuchen, den Rechtsextremismus, den rechten Terror in seiner Vielfalt, seinen Varianten und Vorstufen zu betrachten. Das erzeugt vielleicht ein mieses Gefühl des Ausgeliefertseins. Aber bevor wir wirklich handeln können, müssen wir besser begreifen, womit wir es zu tun haben.