Regionalwahlen

Nach Hochrechnungen des öffentlich-rechtlichen Senders Rai führt in der Lombardei der rechte Präsident, der von Ministerpräsidentin Meloni unterstützt wird, mit weitem Abstand auf den linken Kandidaten. Ähnlich sieht es in der Region Latium mit der Hauptstadt Rom aus: Auch hier liegt der von den rechten Regierungsparteien unterstützte Kandidat deutlich in Führung. Die Abstimmungen galten als erster Stimmungstest für die seit Oktober amtierende Koalition unter Führung von Meloni, die Mitglied der post-faschistischen Partei Fratelli d'Italia ist.

