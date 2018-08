Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig hat mit Entsetzen auf die gestrigen Vorfälle in der Stadt reagiert. Dabei waren unter anderem rund 800 Menschen - darunter offenbar zahlreiche Rechtsextreme - durch die Stadt gezogen. Medienberichten zufolge wurden aus der Menge heraus immer wieder ausländerfeindliche Parolen skandiert.

Im Netz kursieren Videos, die Übergriffe auf Migranten zeigen sollen. Oberbürgermeisterin Ludwig sagte dem MDR, wenn sie sehe, was sich in den Stunden am Sonntag entwickelt habe, dann sei sie entsetzt. Zitat: "Dass es möglich ist, dass sich Leute verabreden, ansammeln und damit ein Stadtfest zum Abbruch bringen, durch die Stadt rennen und Menschen bedrohen - das ist schlimm." Die Organisatoren des Stadtfestes hatten zunächst Pietätsgründe für den Abbruch der Veranstaltung angegeben. Hintergrund ist ein gewaltsamer Streit in Chemnitz in der Nacht auf Sonntag. In der Folge war ein 35-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. In die Auseinandersetzung waren nach Polizeiangaben Personen unterschiedlicher Nationalitäten verwickelt. Dieser Streit gilt auch als Auslöser für die spontane Kundgebung gestern.



Polizei und Verwaltung wollen die Geschehnisse des Wochenendes heute aufarbeiten.