Das Bundesverfassungsgericht hat einmal mehr die Grundrechte gestärkt, diesmal die Grundrechte der Schwächsten, für die sich außer ein paar Angehörigen nur wenige interessieren: Psychisch Kranke, Schizophrene, Psychotiker, bipolar Gestörte. Ganz deutlich heißt es im Urteil: "Geschützt wird … die Bewegungsfreiheit vor staatlichen Eingriffen. … Fehlende Einsichtsfähigkeit lässt den Schutz nicht entfallen." Und mit einer für Juristen wohltuenden Empathie: "Gerade psychisch Kranke empfinden eine Freiheitsbeschränkung … häufig als besonders bedrohlich."

Wir wissen wenig, was bei einer Fixierung passiert, das liege "eher im Graubereich", hatte Gerichtspräsident Voßkuhle schon bei der Verhandlung im Januar den Anspruch verdeutlicht, wohin das Gericht will: Rechtsstaatliche Standards für die in Kliniken Untergebrachten. Den größtmöglichen Entzug der Freiheit, nämlich auf Null, sich nicht mehr bewegen zu können, das kann nicht nur ein Arzt anordnen, das muss ein Richter tun.

Ganz nebenbei legen die Roten Roben hier ein Konjunkturprogramm für die Justiz auf. Bundesweite richterliche Bereitschaftsdienste von sechs bis 21 Uhr bedeuten zwangsläufig: mehr Richterstellen, die Länder sind hier gefordert. Die richterliche Zustimmung für das Fesseln eines Patienten soll vorher erfolgen - grundsätzlich.

Traumatisierte empfinden Tortur der Fixierung als Folter

Die Verfassungsrichter sind aber nicht naiv; der Kranke hält sich mit seinem Aggressionsausbruch nicht an Dienstzeiten; es passiert nachts, es passiert von jetzt auf gleich, keine Zeit für das Telefonat mit dem Richter. Also muss die Klinik unverzüglich danach, etwa morgens um sechs, die richterliche Genehmigung einholen, und sie muss den Fixierten belehren, dass er die Fesselung gerichtlich überprüfen lassen kann.

In der Praxis wird wahrscheinlich die Ausnahme der nachträglichen Genehmigung zum Regelfall. Und viele traumatisierte Patienten werden die Tortur der Sieben-Punkte-Fixierung an Händen, Beinen, Bauch, Brust und Stirn weiterhin als Folter empfinden.

Unter einer rechtsstaatlichen Glocke

Immerhin aber: Der gesamte Vorgang wird unter eine rechtsstaatliche Glocke gestellt. Die, die es sich in der Vergangenheit mit einer Fixierung vielleicht auch mal zu leicht gemacht haben, wissen nun: es darf nur das letzte Mittel sein, wenn nichts anderes mehr hilft wie Gespräche, Deeskalation, um die Gefährdung für den Patienten selbst oder andere abzuwenden. Mit einer akkuraten Dokumentation müssen sie das belegen. Natürlich wird das auch wieder die Klinik-Beschäftigten zusätzlich belasten, und leider sieht es hier nicht so aus, als ob deswegen das Personal in Pflege und Therapie aufgestockt wird. Auch, wenn das in diesem so schwierigen und traurigen Feld wünschenswert wäre, das kann das Verfassungsgericht nicht. Aber sein ethischer Appell lautet: Eine Gesellschaft ist nur so stark, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Und die, die Psychiatrie-Patienten, die haben künftig einen stärkeren Schutz ihrer Grundrechte.