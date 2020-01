In der "Herkuleskeule" in Dresden flog am Samstagabend ein Bierglas auf die Bühne. Was genau den Unmut der Unruhestifter erregte, weiß der Leiter der Kabarettbühne Philipp Schaller bis heute nicht. "Wir äußern uns zu vielen Dingen, die uns in der Gesellschaft auffallen, es ging auch um die Flüchtlingsfrage", sagte er im Dlf.

"Sie sind gezielt angreist, um zu stören", so Schaller. "Dass Menschen sich lautstark äußern, zwischenrufen, das kennen wir, und das ist auch in Ordnung. Wir gehen auf die Bühne und müssen das auch aushalten, wenn jemand eine andere Meinung hat. Es wäre aber besser nach der Vorstellung zu diskutieren", erklärte Philipp Schaller.

Störer und Unterstützer

Fliegende Biergläser, Gewalt in der Form, habe er so noch nicht erlebt. "Es ist ein Glück, dass der Kollege unverletzt blieb und keinen weiteren Schaden nahm."

"Der Widerspruch ist stärker geworden, aber auch der Widerspruch aus dem Publikum gegen die Störer. Am Samstag hat sich das Publikum mit den Schauspielern solidarisiert", sagte der Kabarettchef. "Wir sagen weiter, was wir glauben, was gesagt werden muss", er werde auch keine Sicherheitsvorkehrungen treffen. "Wir wollen keine Zustände wie am Flughafen, die Leute sollen sich hier wohlfühlen."

