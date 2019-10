Für die Politikwissenschaftlerin Judith Götz stehen die Terroranschläge der vergangenen Jahre im Zusammenhang mit dem männlichen Geschlecht.

Terroranschläge wie die in Halle hätten stark etwas mit Männern und bestimmten Ausformungen von Männlichkeit zu tun, sagte Götz dem Online-Magazin EditionF. Dabei gehe es um Männlichkeitsvorstellungen. "Die Täter haben Verschwörungstheorien", so Götz. Dabei sei eines der Narrative, dass die Gesellschaft durch Migration bedroht sei. Ein weiteres sei, dass der Feminismus die Gesellschaft von innen bedrohe, durch den Rückgang von Geburtenraten und durch die Auflösung von patriarchalen Geschlechterordnungen. "Von daher würde ich sagen, ja, Männer sind das Problem – vor allem jene Männer, die dafür sorgen, dass die patriarchale Gesellschaftsordnung aufrecht erhalten wird“, betont die Politikwissenschaftlerin.

Frauen werden als Opfer konstruiert

Es handele sich dabei insbesondere um Männer, die an einen Maskulinismus appellierten. Frauen würden dabei als Opfer konstruiert und Männer als Beschützer, die einen imaginierten Untergang aufhalten könnten, indem sie sich zur Wehr setzten. In diesem paranoiden Wahn scheine ihnen jedes Mittel recht. Götz betont: "In ihrer Vorstellung hat der Krieg längst begonnen. Diese Weltsicht appelliert insbesondere an Männer.“

"Männlichkeit wird nicht erst zum Problem, wenn sie diese Brutalität annimmt"

Götz warnt davor, sich dabei zu stark auf rechtsterroristische Anschläge zu fokussieren. Männlichkeit werde nicht erst zum Problem, wenn sie diese Brutalität annehme. Männliche Gewalt beginne viel früher. Viele Menschen seien in der Gesellschaft ganz umfassend von verbaler und struktureller Gewalt betroffen. "Wir leben in einer Gesellschaft, die ganz stark auf Diskriminierung, auf Ausschluss, auf Benachteiligung ausgelegt ist. Es wird ein gesellschaftliches System verfolgt, das Männer mit bestimmten Privilegien ausstattet. Wenn man dem Problem auf den Grund gehen will, muss man sich die Ursprünge anschauen, nicht erst die mörderische Gewalt“, betont Götz.

"Antifeminismus hat eine Brückenfunktion zwischen der Mitte und Rechts"

Der Rechtsextremismus bediene sich inzwischen häufig des Antifeminismus. Nach Götz hat dieser für die extreme Rechte viele Vorteile, weil sich darunter viele Akteurinnen und Akteure zusammen finden könnten. Diese kämen auch aus der Mitte der Gesellschaft. Sie würden dabei die Gegensätze der Geschlechterordnung verteidigen, was viele Menschen als Orientierung und Beruhigung erlebten. Alles andere werde als bedrohlich wahrgenommen. Antifeminismus habe dadurch eine Brückenfunktion zwischen der Mitte und Rechts. Götze weist zudem darauf hin: "Ein weiterer Vorteil, den die extreme Rechte im Antifeminismus erkannt hat, ist, dass es nicht mehr so leicht ist, offen rassistische Bevölkerungspolitiken einzufordern im Mainstream-Diskurs. Im Hinblick auf Feminismus existieren nicht die Tabus, die wir im Rassismus haben."