Parlamentswahl

Giorgia Meloni, Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Fratelli d'Italia. bedankt sich per Schild für ihren Wahlsieg. (Oliver Weiken / dpa / Oliver Weiken)

Hochrechnungen zufolge wird ihre Partei mit rund 25 Prozent stärkste Kraft. Insgesamt kommt das Bündnis aus Fratelli d'Italia, der Lega des ehemaligen Innenministers Salvini und der Forza Italia des früheren Premierministers Berlusconi auf gut 43 Prozent der Stimmen. Das dürfte für eine klare Mehrheit in beiden Parlamentskammern reichen.

Für das Mitte-Links-Bündnis aus Demokratischer Partei und anderen stimmten laut den vorliegenden Ergebnissen etwa 26 Prozent. Die Fünf-Sterne-Bewegung verlor klar und kam auf etwa 15 Prozent. Das offizielle Wahlergebnis will das Innenministerium im Laufe des Tages bekanntgeben.

Die Beteiligung lag bei rund 64 Prozent, der niedrigste Wert seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Vor vier Jahren hatten noch 74 Prozent der Wahlberechtigten gewählt.

Meloni ruft zur Einigkeit auf

Meloni könnte damit die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung werden. Die Fratelli d'Italia-Chefin sagte, die Italiener hätten eine klare Botschaft ausgesendet. Sie rief zu Einigkeit auf, um die Probleme des Landes zu lösen. Ihre Partei vertritt nationalistische, EU-kritische und teils rassistische Positionen.

Die PD räumte ihre Niederlage ein und erklärte, sie werde im nächsten Parlament die größte Oppositionskraft stellen. Eine PD-Sprecherin sagte, die Rechts-Konservativen hätten nun zwar die Mehrheit im Parlament, aber nicht im Land.

Glückwünsche von rechten Verbündeten

Rechte Verbündete auf europäischer Ebene gratulierten Meloni zum Wahlsieg. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki sandte per Twitter Glückwünsche. Ein Politiker des französischen Rassemblement National sieht im Wahlergebnis eine Lektion für EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Diese hatte in der vergangenen Woche angekündigt, ihre Behörde habe Werkzeuge, falls Italien unter einer rechten Regierung die EU-Regeln missachte.

Auch von der AfD kamen Glückwünsche, unter anderem von der AfD-Bundestagsabgeordneten von Storch und ihrem Parteikollegen Kaufmann. Das sei ein guter Tag für Europa, hieß es.

Warnungen der EU

Führende EU-Abgeordnete warnten unterdessen vor einer Meloni-Regierung in Rom. Die Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, sprach von einem besorgniserregenden Ergebnis. Melonis wahlkampftaktisches Lippenbekenntnis für Europa könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eine Gefahr für das konstruktive Miteinander in Europa darstelle, sagte die SPD-Politikerin. Sie rief die Parteien im Europäischen Parlament und die EU-Länder auf, sich Störmanövern aus Rom von Anfang an zu widersetzen.

Der Co-Chef der europäischen Grünen, Waitz, sieht das Fundament und die gemeinsamen Werte der Europäischen Union gefährdet. Er sprach wörtlich von einer Koalition aus Postfaschisten und Rechtsaußen-Parteien. Meloni könne zu einer Katastrophe für Europa werden, meinte der österreichische Politiker.

Partei mit Wurzeln zu Mussolino

Die Partei Fratelli d'Italia hatte bei der Parlamentswahl 2018 nur etwas mehr als vier Prozent erreicht. Nun kommt sie auf mehr Stimmen als die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza Italia zusammen.

Die Partei Melonis wird häufig als postfaschistisch bezeichnet. Sie ist eine der Nachfolgeparteien der Bewegung MSI, die von ehemaligen Funktionären des faschistischen Diktators Mussolini (1883-1945) nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde. Meloni bekennt sich zu den Wurzeln ihrer Partei und verurteilt den Faschismus nicht gänzlich. Im Logo führen die 2012 gegründeten Fratelli d'Italia eine Flamme, die an Mussolini erinnert und die ein Symbol der Rechten ist. Meloni sagt, sie sei "stolz" darauf.

Moderate Töne im Wahlkampf

Die 45-Jährige gab sich im Wahlkampf moderater. Auch versuchte sie, Sorgen im Ausland vor einer Regierungsübernahme der Rechtsparteien zu zerstreuen und versicherte, dass Italien ein verlässlicher Partner bleiben werde. Zudem wies sie zurück, dass ein Wahlsieg zu einer autoritären Wende oder dem Austritt Italiens aus der Europäischen Union und der Gemeinschaftswährung Euro führen könnte.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine betonte Meloni stets ihre Unterstützung für das von Russland angegriffene Land und sie gilt als Befürworterin der Nato. Jedoch ist sie auch bekannt für ihre Kritik an den Institutionen in Brüssel.

Vorgezogene Wahl durch Draghis Rücktritt

Seit der Parlamentswahl im März 2018 gab es drei Regierungen in Italien, die ersten beiden unter Giuseppe Conte. Der frühere EZB-Chef Draghi war Anfang 2021 zum Ministerpräsidenten berufen worden. Planmäßig hätte erst Anfang 2023 ein neues Parlament gewählt werden sollen.

Die Fünf-Sterne-Bewegung entzog Draghi im Juli bei einem Gesetzesvorhaben jedoch das Vertrauen, woraufhin er zurücktrat. Draghi bleibt aber geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung vereidigt ist - das kann Wochen dauern.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.