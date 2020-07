Hessens Innenminister Beuth hat dem Landeskriminalamt (LKA) schwere Versäumnisse vorgeworfen. Es geht um die Ermittlungen zu Drohmails an die Linken-Politikerin Janine Wissler. Der CDU-Politiker schloss nicht mehr aus, dass es bei der hessischen Polizei ein rechtes Netzwerk geben könnte.

Beuth sagte in Wiesbaden, dass von einem Polizeirechner die persönlichen Daten der Linksfraktionschefin Wissler abgefragt worden seien, habe er erst gestern erfahren. Das LKA habe einen Polizisten dazu befragt, diese Informationen aber nicht weitergegeben. Angesichts der Tragweite dieser Ermittlungen sei dies völlig inakzeptabel. Das LKA habe nicht die in dem Fall erforderliche Sensibilität gezeigt.



Als Konsequenz will Beuth nun einen Sonderermittler einsetzen. Dieser soll die Ermittlungen zu den Drohmails federführend übernehmen und direkt an den Landespolizeipräsidenten berichten.

Rechtes Netzwerk?

Der CDU-Politiker erklärte weiter, er habe bisher stets gesagt, dass es kein rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei gebe. Es lägen ihm auch weiterhin keine Belege für ein solches Netzwerk. Dass es - nach den Drohmails gegen eine Frankfurter Anwältin und dem zuvor erfolgten Datenabruf von einem Polizeirechner - nun erneut einen Fall gebe, nähre aber den Verdacht. "Ich erwarte von der hessischen Polizei, dass sie nichts unversucht lässt, diesen Verdacht zu entkräften."

Opposition, Grüne und Polizeigewerkschaft fordern Aufklärung

Auch der innenpolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Schaus, sprach von einem "schlimmen Verdacht". Offenbar sei das rechte Netzwerk in der hessischen Polizei größer, als bisher von offizieller Seite eingeräumt. Ähnlich hatte sich zuvor auch Thüringens Ministerpräsident Ramelow geäußert. Die SPD im hessischen Landtag sprach von einem "handfesten Polizei-Skandal". Auch auf Seiten des Koalitionspartners der CDU gibt es Kritik: Die hessische Innenpolitikerin der Grünen, Goldbach, sagte, es handele sich um ein schwerwiegendes Versäumnis, das dringend aufgeklärt werden müsse.



Ähnlich äußerte sich die Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Deren Landesvorsitzender Grün sagte der Rheinischen Post, sollten Kollegen für die Drohnachrichten verantwortlich sein, hätten sie in der Polizei nichts zu suchen.



Der hessische Landeskorrespondent des Deutschlandfunks, Fittkau, sieht auch den Posten von Beuth gefährdet (Audiolink): "Es ist klar, dass der Innenminister den Verdacht loswerden will, er tue nicht genug. Er hat massiven Druck von der Opposition bekommen und will nun Konsequenzen zeigen. Wahrscheinlich hat sich auch Ministerpräsident Bouffier in den Fall eingeschaltet."

Polizeibeamter wurde vernommen

Im Februar hatte die Linken-Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag, Janine Wissler, zwei E-Mails mit Morddrohungen erhalten. Absender: "NSU 2.0". Vor einer Woche wurde durch einen Bericht der "Frankfurter Rundschau" bekannt, dass kurz vor den Drohschreiben von einem Polizeirechner in Wiesbaden persönliche Daten Wisslers abgerufen worden waren, die in den Mails wiedergegeben wurden.



Das Magazin Der Spiegel berichtet, die Polizei habe den Beamten ermittelt, unter dessen persönlicher Kennung Wisslers Privatadresse und Handynummer abgerufen worden seien. Er sei vernommen worden, habe die Abfrage aber bestritten und ausgesagt, möglicherweise habe ein Kollege seine Kennung genutzt. Man habe dem Beamten das Gegenteil nicht nachweisen können.



Die Schreiben an Wissler ähneln den Morddrohungen gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, deren Verfasser die Polizei seit zwei Jahren nicht ermitteln konnte. Staatsschützer hatten seinerzeit entdeckt, dass von einem Dienstcomputer im ersten Frankfurter Polizeirevier die Melderegister-Einträge von Basay-Yildiz abgerufen worden waren. Auch ihr Fall soll vom neuen Sonderermittler überprüft werden.