In Hessen laufen gegen fast 40 Polizisten straf- und dienstrechtliche Verfahren wegen rechtsextremistischer Äußerungen oder Taten.

Innenminister Beuth sprach im Innenausschuss des Landtags in Wiesbaden von aktuell 23 Personen. Hinzukämen ältere Verdachtsfälle ab 2015. Die Gesamtzahl der verdächtigten Polizisten liege derzeit bei 38. Vier Bedienstete seien bereits entlassen oder versetzt worden. Der CDU-Politiker sagte, Extremismus sei durch nichts zu entschuldigen. Deswegen versuchten die Behörde und die Landesregierung, die Beamten aus dem Dienst zu entfernen.



Nach Angaben Beuths ermittelt das Bundeskriminalamt zudem, ob ein Zusammenhang zwischen der bundesweiten Serie rechtsextremistischer Gewaltdrohungen per Mail gegen öffentlich herausgehobene Personen und den Drohschreiben an eine türkischstämmige Frankfurter Anwältin unter dem Kürzel "NSU 2.0" besteht.