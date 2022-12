Israels alter und neuer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellt im Parlament die Ziele seiner rechts-religiösen Regierung vor. (AFP / Amir Cohen )

Sie gilt als die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte des Landes. Die Abgeordneten des israelischen Parlaments stimmten mehrheitlich für die Regierungskoalition, die aus Netanjahus konservativer Likud-Partei sowie ultra-orthodoxen und ultra-nationalistischen Gruppierungen besteht. Unmittelbar danach legte Netanjahu seinen Amtseid ab.

Begleitet von wütenden Zwischenrufen der Opposition hatte Netanjahu in der Knesset zuvor die wichtigsten Ziele für die kommenden vier Jahre vorgestellt. So will die neue Regierungskoalition den Siedlungsbau im palästinensischen Westjordanland weiter vorantreiben.

Unter anderem Bundeskanzler Scholz gratulierte Netanjahu zur Amtsübernahme. In einem Schreiben betonte der Kanzler, Israel und Deutschland verbinde eine besondere und enge Freundschaft, die man weiter pflegen werde.

Die israelische Botschafterin in Frankreich, German, legte als Reaktion auf die Vereidigung ihr Amt nieder. Sie begründete diesen Schritt damit, dass sie unter der neuen Regierung nicht mehr glaubhaft den Staat Israel repräsentieren könne.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.