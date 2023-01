Grundschulkinder im Speiseraum (picture alliance/dpa | Martin Schutt)

Es mangele in vielen Regionen an Räumlichkeiten und Fachkräften, erklärte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Brandl, in Berlin. Ziel sei ja nicht, Kinder irgendwie aufzubewahren. Es fehle nicht am Willen, sondern an den Ressourcen, betonte Brandl.

Der Rechtsanspruch sieht vor, dass jedes Kind, das ab 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz erhält. Für die notwendigen Investitionen stellt der Bund Finanzhilfen in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Auch an den laufenden Kosten will sich der Bund beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.