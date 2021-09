Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat berät heute über den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule.

Kommt keine Einigung zustande, kann das Gesetz voraussichtlich nicht mehr in dieser Legislaturpersiode beschlossen werden und verfällt. Die Länder hatten das Vorhaben der Regierungskoalition im Juni im Bundesrat gestoppt. Sie werfen dem Bund vor, sich an den Kosten nur unzureichend beteiligen zu wollen.



Das vom Bundestag beschlossene Gesetz sieht vor, dass Grundschulkinder ab 2026 einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. So soll es Eltern erleichtert werden, Familie und Beruf zu vereinbaren. Außerdem sollen die Lernchancen für Kinder aus sogenannten bildungsfernen Familien erhöht werden.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.