Der neue Rechtschreibe-Duden ist veröffentlicht worden.

Mit 3.000 neuen Wörtern sei die 28. Auflage die umfangreichste, die es je gegeben habe, teilte die Redaktion in Berlin mit. Aufgenommen wurden Begriffe wie Fridays for Future, Mikroplastik, Gendersternchen, Shutdown oder Videobeweis. Die neuen Einträge sollen die aktuelle Weiterentwicklung der deutschen Sprache dokumentieren.



Die AfD in Baden-Württemberg kritisierte die neue Ausgabe als "Ideologiehilfe zur Durchsetzung linker Politik".