Bundesjustizministerin Lambrecht hat dazu aufgerufen, sich gegen Demokratie-Feinde "mit aller Konsequenz zur Wehr" zu setzen. Die SPD-Politikerin sagte der Funke-Mediengruppe, das "unerträgliche Bild von Reichsbürgern und Neonazis" vor dem Reichstagsgebäude dürfe sich nicht wiederholen - "nicht vor dem Parlament und niemals im Parlament".

Wer den Bundestag attackiere und Reichsflaggen schwenke, zeige nichts als Hass auf die Demokratie, erklärte Lambrecht. Gestern hatten in Berlin am Rande der Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mehrere tausend Anhänger der sogenannten "Reichsbürger" sowie Unterstützer rechtsextremer Gruppierungen vor dem Bundestag demonstriert. Einige durchbrachen eine Polizeiabsperrung und versuchten, in das Reichstagsgebäude einzudringen. Auch Innenminister Seehofer (CSU), Außenminister Maas und Finanzminister Scholz (beide SPD) verurteilten die Ereignisse.

Steinmeier: unerträglicher Angriff auf Herz der Demokratie

Bundespräsident Steinmeier nannte Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag einen "unerträglichen Angriff auf das Herz der Demokratie". Das werde man niemals hinnehmen. Zugleich dankte er den Polizeieinsatzkräften.



Auch der Fraktionsvorsitzende der Linken, Bartsch, dankte den Einsatzkräften. Der FDP-Innenpolitiker Kuhle erklärte, die Behörden in der Bundeshauptstadt müssten in der Lage sein, das Durchbrechen der Absperrung um das Reichstagsgebäude zu verhindern. Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt, sprach von erschütternden Bildern.

Unterschiedliche Reaktionen aus der AfD

Der AfD-Vorsitzende Chrupalla erklärte dagegen, der "großartige Erfolg dieses bürgerlichen Protestes gegen die Politik der etablierten Parteien" werde "durch die wenigen Randalierer nicht geschmälert". Unter den Demonstrierenden waren am Samstag auch mehrere Abgeordnete der Partei zu sehen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Weidel, kritisierte die Vorfälle am Reichstagsgebäude: Es sei inakzeptabel, "dass einige Chaoten nach der friedlichen Corona-Demonstration in Berlin die Polizei-Absperrungen vor dem Reichstag durchbrochen haben". Dieses Verhalten sei genauso falsch wie "der Missbrauch des Reichstages durch Greenpeace-Aktivisten für ihre Propaganda vor einigen Wochen", ergänzte Weidel.

Initiator Ballweg distanziert sich

Der Initiator der Kundgebung gegen die deutsche Corona-Politik, Michael Ballweg, distanzierte sich von den rechtsgerichteten Demonstrierenden am Bundestag. Er sagte, die Initiative "Querdenken" sei eine friedliche und demokratische Bewegung, Gewalt habe da keinen Platz. Der Berliner Innensenator Geisel (SPD) habe zu wenige Polizisten eingesetzt.



An den Protesten gegen die Corona-Politik hatten in Berlin schätzungsweise 38.000 Menschen teilgenommen. Es gab 300 Festnahmen. Mit den Demonstrationen in Berlin befasst sich auch unsere Presseschau am Sonntag.



An der Berliner Siegessäule löste die Polizei am Sonntagmittag eine nicht angemeldete Demonstration von rund 2.000 Personen gegen die Corona-Regeln auf.

