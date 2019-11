Für rechtsextreme Attentäter ist immer wieder auch die Frauenfeindlichkeit eines der Tatmotive. Dahinter stecken nach Recherchen des ARD-Magazins "Panorama" auch Verschwörungstheorien, die den Feminismus als Zielscheibe benutzen.

Der Täter, der in Halle eine Synagoge überfiel und später zwei Menschen erschoss, gab das sogar explizit an. So heißt es in dem Video, das er von seiner Tat aufnahm: "Feminismus ist Schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen, die die Ursache für die Massenimmigration ist. Und die Wurzel dieser Probleme ist der Jude."

Theorie vom "Genozid an den Weißen"

Die Linken-Politikerin Helm analysiert für "Panorama", dass dahinter nicht nur Antisemitismus steckt - sondern eine bestimmte Verschwörungstheorie: "Nämlich dass sich eine sogenannte jüdische Finanzelite, die die Welt regiert, den Feminismus am Reißbrett ausgedacht hat, um Frauen dazu zu bringen, weniger Kinder zu bekommen, um die weiße Rasse zu zerstören und einen Genozid an den Weißen zu verursachen."



Auch der Attentäter von Christchurch, der im März in Neuseeland 51 Menschen ermordete, führte in seinem "Manifest" den Feminismus an - als Grund dafür, dass Frauen nicht genug Kinder bekämen. Ähnlich äußerte sich der Attentäter Anders Breivik, der in Oslo und auf der Insel Utoya im Jahr 2011 insgesamt 77 Menschen erschoss.



Über diese Hintergründe hatte auch schon das Magazin "The Atlantic" berichtet. Dort hieß es über das Gedankengut etwa des Attentäters von Christchurch, dass es um die Idee gehe, dass Feminismus dekadent sei, dass er die westliche Zivilisation zerstöre, dass es die natürliche Rolle von Frauen sei, Kinder zu bekommen und dass es starke Männer brauche, um die Welt mit Hilfe von Gewalt zu retten. Fazit: "Anti-feministische Rhetorik ist ein machtvolles Einfallstor für gewalttätigen, weißen Nationalismus."

Verwoben mit dem "Großen Austausch"

All diese Theorien werden im Internet diskutiert, meist in einschlägigen Foren wie dem (derzeit nicht erreichbaren) Imageboard "8chan". "Panorama" zitiert den Rechtsextremismusforscher und Experten für Gender Studies, Andreas Hechler. Nach seinen Worten stellen die abgeschotteten Räumen des Netzes eine große Gefahr dar: "In einem nennenswerten Ausmaß gibt es junge, heterosexuelle Männer, die der Ansicht sind, ihnen stünde etwas zu - etwa eine Freundin -, und die sich benachteiligt fühlen."



Die Theorien haben auch Berührungspunkte mit dem sogenannten "Großen Austausch", über den wir bereits im Frühjahr berichtet hatten - nach dem Attentat von Christchurch: "Diese Verschwörungstheorie kreist um die Annahme, dass weiße Bevölkerungen verdrängt werden (sollen), durch Flüchtlinge oder andere Zuwanderer, aber auch durch schon eingewanderte Minderheiten, die – tatsächlich oder prognostiziert – mehr Kinder bekommen als die vermeintlich ursprüngliche Bevölkerung."



Auch der MDR hat sich nach dem Attentat von Halle dieser Thematik gewidmet und schrieb: "Dieser Antifeminismus orientiert sich an einer der Verschwörungstheorien der Neuen Rechten, die sie 'Großer Austausch' nennen. Demnach würden Migranten nach Europa geholt, um den Bevölkerungsschwund auszugleichen, den auch der Feminismus zu verantworten habe."