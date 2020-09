Der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, sieht nach der Aufdeckung von rechtsextremen Chatgruppen in der nordrhein-westfälischen Polizei das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden erschüttert.

Münch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse jetzt mit aller Deutlichkeit gesagt werden, dass rechtsextremes Gedankengut und Handeln in der Polizei keinen Platz hätten und rechtsstaatlich verfolgt würden. Die Polizei in Deutschland müsse bis in die letzte Dienststelle alles tun, um Vertrauen zu halten oder zurückzugewinnen.



Die Grünen-Politikerin Mihalic sagte im Deutschlandfunk, strukturelle Probleme bei der Polizei ließen sich nicht mehr leugnen. Um verfassungsfeindliche Einstellungen aufdecken zu können, schlug sie die Schaffung unabhängiger Stellen in den Parlamenten vor, an die sich Beschäftigte ohne Furcht vor negativen Konsequenzen wenden könnten.



In Nordrhein-Westfalen waren gestern 29 Polizisten suspendiert worden, weil sie sich an rechtsextremen Chatgruppen beteiligt hatten.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.