Nach dem Bekanntwerden rechtsextremer Chatgruppen in der nordrhein-westfälischen Polizei hat sich Landesinnenminister Reul gegen falsch verstandene Kameradschaft unter den Beamten gewandt.

Im WDR-Hörfunk appellierte der CDU-Politiker an alle Polizisten, rechtsextreme Vorfälle in den eigenen Reihen zu melden. Das sei ihre Pflicht, denn sie hätten einen Eid auf die Verfassung geschworen. Reul betonte, nach seinem Eindruck glaubten Polizisten zu oft, aus Gründen der Kameradschaft alles decken zu müssen. In Nordrhein-Westfalen waren gestern 29 Polizistinnen und Polizisten wegen Mitgliedschaft in rechtsextremen Chat-Gruppen suspendiert worden.



Der Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, Schuster, zeigte sich wenig überrascht. Der CDU-Bundestagsabgeordnete sagte im ARD-Fernsehen, nach seiner Auffassung handle es sich schon länger nicht mehr um Einzelfälle. Er sehe aber auch noch keine bundesweiten rechtsextremen Strukturen bei der Polizei.



Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Radek, forderte im Deutschlandfunk Fortbildungsmaßnahmen für Beamte und die Erstellung eines Lagebilds zum Extremismus im öffentlichen Dienst.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.