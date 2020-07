Die Bundesanwaltschaft sieht sich im Moment nicht für die Ermittlungen zu den rechtsextremen Drohmails mit dem Absender "NSU 2.0" zuständig.

Wie ein Sprecher in Karlsruhe mitteilte, gibt es derzeit keine ausreichenden Anhaltspunkte für Sachverhalte, auf deren Grundlage die Bundesanwaltschaft die Strafverfolgung in eigener Zuständigkeit durchführen dürfte. Man stehe aber in engem Kontakt mit den Landesjustizbehörden, um schnell auf mögliche neue Ermittlungsergebnisse reagieren zu können. Grundsätzlich ist Strafverfolgung Ländersache. Die Staatsanwaltschaft des Bundes darf nur in ganz bestimmten Fällen Ermittlungen führen, etwa bei Verdacht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Spionage oder Landesverrat.



Politiker der Opposition hatten mit Blick auf die rechtsextremen Drohmails eine bundesweit ermittlungsführende Behörde gefordert. Derzeit ist die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main für den Fall zuständig.



Die Drohschreiben gingen unter anderem an die Linken-Politikerinnen Wissler und Renner sowie zuletzt auch an den Journalisten Yücel. Mehrmals waren zuvor persönliche Daten der Opfer von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden.