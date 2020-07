Der FDP-Innenpolitiker Kuhle hat sich dafür ausgesprochen, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu den rechtsextremen Drohmails übernimmt.

Die Bedrohungen zeigten, dass es dem Täter darum gehe, Personen mit wichtigen Funktionen in unserer pluralistischen Gesellschaft einzuschüchtern, sagte Kuhle der Zeitung "Die Welt". Um dem Staatsschutz-Charakter der Vorfälle Rechnung zu tragen, sollte deshalb der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich ziehen.



Nach einem Medienbericht waren am Freitag erneut Drohmails mit der Unterschrift "NSU 2.0" verschickt worden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt bereits wegen mehrerer derartiger Fälle. Mindestens dreimal waren zuvor persönliche Daten der Opfer von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Landesinnenminister Beuth -CDU- schließt nicht aus, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte.



Die Bezeichnung "NSU 2.0" bezieht sich auf die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, die zwischen 2000 und 2007 in Deutschland zehn Menschen ermordete.