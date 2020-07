Politiker der Opposition fordern, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen zu den rechtsextremen Drohmails an sich zieht.

Man werde nicht darum herumkommen, dass man bundesweit eine ermittlungsführende Behörde habe, sagte die Linken-Bundestagsabgeordnete Renner der "Frankfurter Rundschau". Ähnlich hatte sich bereits der FDP-Innenpolitiker Kuhle geäußert.



Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main in dem Fall. Die mit dem Absender "NSU 2.0" versehenen Drohschreiben gingen unter anderem an die Linken-Politikerinnen Wissler und Renner sowie zuletzt auch an den Journalisten Deniz Yücel. Mehrmals waren zuvor persönliche Daten der Opfer von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden.

Neuer Polizeipräsident will Vertrauen wiederherstellen

In Hessen ist inzwischen ein neuer Landespolizeipräsident im Amt: Roland Ullmann will nach eigenen Worten mit aller Kraft daran arbeiten, das Vertrauen in die Polizei zurückzugewinnen. Sein Vorgänger war wegen der NSU-2.0-Drohmails zurückgetreten. Lesen Sie mehr darüber im Beitrag unseres Korrespondenten Ludger Fittkau.