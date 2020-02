Mehrere mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Vereinigung "Combat 18" gehen gerichtlich gegen das Verbot der Gruppe vor.

Wie eine Sprecherin des Bundesverwaltungsgerichts erklärte, handelt es sich bei der Klage um einen Eilantrag auf die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Weitere Angaben machte sie nicht. Das Gericht in Leipzig ist in erster und letzter Instanz für Entscheidungen über Vereinsverbote zuständig.



Das Bundesinnenministerium hatte "Combat 18" Ende Januar verboten. Zuvor hatte es Durchsuchungen in sechs Bundesländern gegeben.