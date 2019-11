Die "taz" darf nach einem Gerichtsurteil einen Artikel über den rechtsextremen Hintergrund des ehemaligen Mitarbeiters der AfD-Bundestagsfraktion, Nothdurft, wieder online stellen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies eine Klage ab, mit der der Mann das Verbot seiner namentlichen Nennung in dem Artikel erreichen wollte. Im März 2018 hatten die "taz" und weitere Medien berichtet, dass der damalige AfD-Bundestagsmitarbeiter Nothdurft zuvor als Funktionär des inzwischen verbotenen rechtsextemen Jugendverbands „Heimattreue Deutsche Jugend“ tätig gewesen war. Nothdurft hatte gerichtlich erwirkt, dass sein Name in Berichten über seine Tätigkeit für AfD-Fraktionschef Gauland nicht mehr aufgeführt werden durfte.



Das Oberlandesgericht entschied, dass in dem vorliegenden Fall ein Informationsinteresse an einer Berichterstattung über den Kläger mit namentlicher Nennung bestehe. Es sei für die Öffentlichkeit von erheblichem Interesse gewesen, zu erfahren, ob Gauland oder andere AfD-Politiker Mitarbeiter beschäftigen, die eine rechtsextreme Vergangenheit aufweisen. Eine solche Berichterstattung diene nicht allein der Befriedigung der Neugier des Publikums, sondern leiste einen Beitrag zur Meinungsbildung in einer demokratischen Gesellschaft. So nehme die Presse ihre Funktion als "Wachhund der Öffentlichkeit" wahr, erklärte das Gericht.



Nach Ansicht der "taz" hat das Urteil auch über den Einzelfall hinaus eine große Bedeutung für die Berichterstattung über die AfD und ihre Bundestagsmitarbeiter. Seit Jahren versuchten Mitarbeiter und Mitglieder der AfD durch Drohschreiben, Abmahnungen und einstweilige Verfügungen die Berichterstattung über die Verbindung von Mitarbeitern mit rechtsradikalen Organisationen zu unterdrücken.