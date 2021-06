Es ist ein sicherheitspolitischer Alptraum in Hessen: Der Mord an Walter Lübcke, der Mordanschlag auf einen Geflüchteten in Wächtersbach, die rassistischen Morde von Hanau. Aber auch: NSU 2.0 und mögliche Verstrickungen von hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten. Ein rechtes Internetforum rund um eine Polizeiwache in Frankfurt am Main. Und nun noch das: Fast eine halbe Hundertschaft hessischer Polizistinnen und Polizisten tauschte den letzten Jahren in sieben Chatgruppen rechtsextremes Gedankengut aus.

13 Mitglieder des inzwischen aufgelösten Spezialeinsatzkommandos Frankfurt am Main, das tief in diese Umtriebe verstrickt war, sollen überdies in der Mordnacht von Hanau am 19. Februar 2020 im Einsatz gewesen sein. In Hanau selbst - wohlgemerkt! Damals starben neun Menschen aus rassistischen Motiven - erschossen von einem rechtsextremen Täter. Die Ermittlungen des Generalbundesanwaltes dazu, ob sich die Einsatzkräfte in dieser Nacht richtig verhalten haben oder nicht, sind bis heute nicht abgeschlossen.

Ein sicherheitspolitischer Alptraum

Dazu kommt jetzt: Nicht nur Beamte in Frankfurt am Main waren Teil des rechtsextremen Polizei-Chat-Netzwerkes der Region. Sondern auch Angehörige anderer Polizeipräsidien. Sowie des Landeskriminalamtes sowie des Landespolizeipräsidiums – das sind Behörden in Wiesbaden. Auf rechte Chats stieß man auch in der Hessischen Polizeiakademie, in der junge Beamtinnen und Beamten eigentlich zu demokratischen Ordnungshüterinnen und Hütern ausgebildet werden sollen.

Wie gesagt: Ein sicherheitspolitischer Alptraum! Für den in der Tat der hessische Innenminister Peter Beuth die Gesamtverantwortung trägt, wie die Landtagsopposition und die Angehörigen von Hanau zu recht betonen.

Die Hanauer Initiative 19. Februar, in der sich viele Opferangehörige engagieren, forderte heute nicht zum ersten Mal den Rücktritt des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU).

Beuths politische Flucht nach vorn

Die Stimme der Hanauer Opferangehörigen hat zwar seit langem in der hessischen Öffentlichkeit ein großes Gewicht. Dennoch wird Beuth auch trotz der aktuellen Ausweitung des Polizeiskandals nicht zurücktreten.

Der seit langem umstrittene hessische Innenminister versucht stattdessen die politische Flucht nach vorn: Er kündigt an, er wolle nun die demokratiefeindlichen Strukturen zu zerschlagen, die sich in der hessischen Polizei wohl über viele Jahre herausgebildet haben. Das Spezialkommando der Polizei Frankfurt am Main hat er schon aufgelöst, die Beamtinnen und Beamten, die nun vom Dienst suspendiert sind, werden in die Wiesbadener Bereitschaftspolizei integriert.

Das mag alles Sinn machen – aber das Grundproblem, das Peter Beuth schon lange hat, bleibt bestehen. Er hat in den letzten Jahren beim Thema Umgang mit Rechtsradikalismus in Hessen viel Vertrauen verspielt – in der Öffentlichkeit, aber auch in vielen Behörden des Landes. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier weiß: Irgendwann könnte das auch für ihn selbst zum Problem werden. Spätestens dann wird er seinen Innenminister entlassen müssen.

Ludger Fittkau (©Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Ludger Fittkau, geboren 1959 in Essen, studierte Sozialpädagogik sowie Sozialwissenschaften an den Universitäten Duisburg/Essen und der Fernuniversität Hagen. Promotion dort im Fach Soziologie. Nach rund zehn Jahren offener Jugendarbeit sowie Medienpädagogik in Oberhausen und Essen Wechsel in den freien Journalismus. Tätig u.a. für den WDR (Hörfunk und Fernsehen), den DLF sowie für die Kölner TV-Produktionsfirma "probono" von Friedrich Küppersbusch. Ab 2007 freier Redakteur und Autor in der Landeskulturredaktion von SWR 2 in Mainz. Seit 2009 Landeskorrespondent von Deutschlandradio - zunächst in Rheinland-Pfalz und aktuell in Hessen.