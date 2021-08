Die Urteile gegen die Rechtsterroristin Zschäpe und zwei Mitangeklagte im NSU-Prozess sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen der Beschuldigten zurückgewiesen.

Damit bekommt die Verurteilung der drei durch das Oberlandesgericht München aus dem Jahr 2018 rechtsverbindliche Gültigkeit, teilte der BGH in Karlsruhe mit. Das Berufungsverfahren gegen einen dritten Helfer der Terrorzelle soll im Dezember entschieden werden.



Die rechtsextremistische Gruppierung Nationalsozialistischer Untergrund NSU wird für die Morde an mindestens zehn Menschen verantwortlich gemacht. Die Hauptangeklagte Zschäpe und drei NSU-Helfer hatten das Revisionsverfahren angestrengt. Strittig war vor allem die Verurteilung Zschäpes als Mittäterin bei den zehn Mordfällen: Es gibt keinen Beweis, dass sie selbst an einem der Tatorte war.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.