Die CDU Sachsen-Anhalt will trotz Kritik der Koalitionspartner weiter am Kreispolitiker Möritz festhalten, der der Neonazi-Szene angehört haben soll.

CDU-Landesgeneralsekretär Schulze bekräftigte im Dlf, Möritz habe aus Sicht des Kreisverbandes eine zweite Chance verdient, da er der rechten Szene abgeschworen habe. Der Streit um den Politiker hatte am Wochenende zu einer Koalitionskrise geführt.



Es war bekannt geworden, dass Möritz 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt gewesen war und ein Tattoo mit der sogenannten Schwarzen Sonne hat, einem Motiv bestehend aus mehreren Hakenkreuzen. Zudem war der CDU-Politiker Mitglied im Verein "Uniter", der Verbindungen in die rechtsradikale Szene haben soll. Erst nachdem seine Mitgliedschaft öffentlich wurde, trat Möritz aus dem Verein aus.

Anspannungen in der Kenia-Koalition

Nach scharfer Kritik der Grünen hatte die CDU den Fortbestand der sogenannten Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt in Frage gestellt. "Es kann nicht sein, dass unser Koalitionspartner so mit uns umgeht. Das bringt das Fass zum Überlaufen", sagte Schulze. Dennoch habe es bereits konstruktive Gespräche gegeben, um die Wogen zu glätten.



Der Landesvorsitzende der Grünen, Striegel, sagte im MDR: "Wir wollen weiter gemeinsam mit der CDU verantwortungsvolle Politik für dieses Land machen." Eine Entschuldigung bei der CDU lehnte Striegel jedoch ab. Die SPD-Landtagsfraktionschefin Pähle äußerte sich irritiert über den Umgang der CDU mit dem Fall Möritz: "An dieser Stelle hat sich gezeigt, dass die CDU keine klare Kante zeigt gegenüber Menschen mit solchen Einstellungen."



Seit 2016 regiert die CDU mit der SPD und den Grünen. Es handelt sich um die erste Kenia-Koalition in Deutschland.