Am Jahrestag des rassistischen Aufmarsches in Charlottesville sind in der US-Hauptstadt Washington Anhänger rechtsextremistischer Gruppierungen zu einer Kundgebung zusammengekommen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und hält die Rassisten von Gegendemonstranten fern.

Die rechtsextremistische Kundgebung findet auf dem Lafayette Square statt. Nach Angaben unseres Korrespondenten haben sich 27 Teilnehmer eingefunden. Am nördlichen Ende des Parks versammelten sich derweil hunderte Menschen zu einer Gegendemonstration.



Vor einem Jahr hatte die Demonstration der Rechtsextremisten in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia stattgefunden. Damals kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, als ein Fanatiker sein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten steuerte. Eine Frau wurde dabei getötet.



Ihre Mutter legte heute am Tatort Blumen nieder. Sie beklagte ein massives Problem mit Rassismus in den gesamten Vereinigten Staaten.