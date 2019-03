Mehrere Personen des öffentlichen Lebens haben einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Wochen Gewaltandrohungen von rechtsextremer Seite erhalten.

Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung wurden mehr als 100 E-Mails verschickt, die mit "Nationalsozialistische Offensive", "NSU 2.0" oder "Wehrmacht" unterzeichnet waren. Adressaten waren auch Anwälte, Journalisten, der Zentralrat der Juden und die Sängerin Helene Fischer. Dem Bericht zufolge gingen auch Bombendrohungen ein, deretwegen am Montag der Hauptbahnhof Lübeck und am Dienstag das Finanzamt Gelsenkirchen vorübergehend geräumt wurden. Sprengsätze wurden jedoch nicht gefunden.



Die Berliner Staatsanwaltschaft kündigte für heute eine Stellungnahme an.