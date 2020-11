Berlins Polizeipräsidentin Slowik hat ein entschiedenes Vorgehen gegen rechtsextreme Kolleginnen und Kollegen angekündigt.

Sie sagte der Zeitung "Die Welt", man führe derzeit knapp 40 Disziplinarverfahren. In etwa der Hälfte der Fälle sei das Ziel, die Betroffenen aus dem Dienst zu entlassen. Trotzdem sei ihr wichtig zu betonen, dass von den 26.000 Beschäftigten der Hauptstadt-Polizei 99,9 Prozent fest auf dem Boden des Grundgesetzes stünden. Man sei - Zitat - genervt und wütend, dass einige wenige in den eigenen Reihen den Ruf so beschmutzten.



In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass die Berliner Polizei einen Fall untersucht, bei dem zwei Beamte im Dienst ein altes Radio mit Hakenkreuzen gekauft haben sollen. Außerdem soll es wie in ähnlich gearteten Fällen in anderen Bundesländern rassistische Äußerungen in einer Chat-Gruppe gegeben haben.

