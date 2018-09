Die AfD-Führung hat die Forderung des sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Haseloff zurückgewiesen, wonach die Parteispitze ihr Verhältnis zum Rechtsextremismus klären soll.

Die AfD müsse sich nicht rechtfertigen, heißt es in einer Erklärung. Die Partei stehe uneingeschränkt zum Grundgesetz. Weiter heißt es, man wünsche sich ausdrücklich keine Teilnahme an Kundgebungen, bei denen Demonstranten sich mit extremistischem Gedankengut hervortäten. Solche Leute wären - so wörtlich - "bei Veranstaltungen der NPD womöglich richtig aufgehoben".



Der CDU-Politiker Haseloff hatte im Deutschlandfunk das Verhältnis der AfD zu Rechtsextremen kritisiert. Es gebe dort fließende Strukturen, sagte Haseloff.