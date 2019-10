Die AfD-Fraktion im Bundestag hat sich für ein Verbot der rechtsextremen Gruppierung "Combat 18" ausgesprochen.

In einem Antrag fordert die Partei die Bundesregierung auf, ein solches Verbot zu prüfen. Zur Begründung hieß es, die Gruppe "Combat 18" lehne die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab und sei in ihrer Struktur auf Terrorismus und gewalttätige Straftaten ausgelegt.



Auch Politiker anderer Parteien hatten bereits für ein Verbot der Gruppierung geworben. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden ist jedoch noch offen, ob man bei "Combat 18" das Vereinsrecht anwenden kann. Teil der Strategie der Gruppierung ist ihre dezentrale Organisation. Sie gilt als bewaffneter Arm des Neonazi-Netzwerks "Blood and Honour" und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv.



In Herne im Ruhrgebiet haben Unbekannte ein großes Hakenkreuz in eine Wiesenfläche auf einem Friedhof gemäht. Eine Zeugin hatte das verfassungsfeindliche Symbol gestern entdeckt und die Stadtverwaltung informiert, wie die Polizei heute mitteilte. In dem Fall ermittelt nun der Staatsschutz. Dabei hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.