Die afrodeutsche SPD-Politiker Diaby ruft Bürgerinnen und Bürger zu mehr Widerstand gegen menschenfeindliche Äußerungen auf.

Er habe zwar nach seinen vielen Anfeindungen im Netz und im Alltag auch viel Solidarität erlebt, sagte Diaby im Deutschlandfunk. Um das Problem aber in den Griff zu bekommen müssten sich viel mehr Menschen melden, wenn sie der Meinung seien, die Menschenwürde sei unantastbar. Diejenigen, die Hass verbreiteten, seien nicht die Mehrheit im Land. Wenn man ihnen das allerdings nicht zeige, dann fühlten sie sich als Mehrheit.



Die Grünen-Politikerin Künast führte aus, als Betroffene müsse man das auch von "seiner eigenen Seele fernhalten". Wenn man alle Anfeindungen an sich heranließe, würden sie einen krank machen. Die frühere Bundesministerin berichtete, manchmal reagiere sie auf Twitter jedoch mit "Hashtag Troll" auf Hasskommentare und blockiere die jeweiligen Konten. Sie kritisierte zudem, auch Medien hätten anfangs nicht erkannt, dass es an vielen Stellen eben nicht um legitime Kritik gehe, sondern dass dort Kampagne gegen Personen inszeniert würden.



Dem Extremismus-Forscher Matthias Quent zufolge ist es in aller Regel ein Hass von Rechtsaußen, der dazu dienen soll, Menschen zum Schweigen zu bringen. Aus Studien sei bekannt, dass Menschen aus diesem Milieu besonders auf Hasssprache anspringen. Künast, die bereits mehrere Gerichtsverfahren gegen "Hater" angestrengt hat, erklärte, deren Ziel sei ein autoritärer Staat. Dazu gehöre auch, dass sie Frauen zurück an den heimischen Herd schicken und sie aufs Kinderkriegen reduzieren wollten. Deshalb seien Frauen im Kontext von "Hate Speech" besonders von sexualisierter Gewalt-Sprache betroffen. Neben Hass stecke somit auch das Ziel eines gesellschaftlichen Rollbacks hinter diesem Phänomen.



Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.