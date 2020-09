Der afrodeutsche SPD-Politiker Diaby ruft Bürgerinnen und Bürger zu mehr Widerstand gegen menschenfeindliche Äußerungen auf.

Er habe zwar nach seinen vielen Anfeindungen im Netz und im Alltag auch viel Solidarität erlebt, sagte Diaby im Deutschlandfunk. Um das Problem aber in den Griff zu bekommen müssten sich viel mehr Menschen melden, wenn sie der Meinung seien, die Menschenwürde sei unantastbar. Diejenigen, die Hass verbreiteten, seien nicht die Mehrheit im Land. Wenn man ihnen das allerdings nicht zeige, dann fühlten sie sich als Mehrheit.



Ähnlich äußerte sich der CDU-Politiker Hollstein. Diejenigen, die Politikerinnen und Politiker von demokratischen Parteien angreifen und einschüchtern wollten, dürften nicht Recht behalten, betonte er. Deswegen sei für ihn klar gewesen, dass er auch nach dem Messerangriff auf ihn weitermache. Politik brauche Mut und Haltung, betonte Hollstein, der in die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Dortmund eingezogen ist. Das fange bei einem selber an.

Künast: "#Troll" und dann blockieren

Die Grünen-Politikerin Künast führte aus, als Betroffene müsse man das auch von "seiner eigenen Seele fernhalten". Wenn man alle Anfeindungen an sich heranließe, würden sie einen krank machen. Die frühere Bundesministerin berichtete aber auch, manchmal reagiere sie auf Twitter jedoch mit "Hashtag Troll" auf Hasskommentare und blockiere die jeweiligen Konten. Zudem hätten die Anfeindungen bei ihr dazu geführt, dass sie sich jetzt systematisch mit dem Thema befasse, um dem eine Grenze zu setzen. Dabei verwies sie auf die Gründung von "Hate Aid", einem Verein, der Betroffene von Hetze bei Straf- und Zivilrechtsverfahren unterstützt, von dem sie auch selbst bei ihren Prozessen gegen "Hater" Hilfe bekommt.



Künast verwies darauf, dass das, was die Hetzerinnen und Hetzer sagten und schrieben, ewig im Netz bliebe. Sie habe es selbst erlebt. Wenn jemand ein Zitat von dir erfinde, bekomme man das mittelfristig nicht mehr aus dem Internet hinaus. Sie kritisierte auch die Medien. Diese hätten anfangs nicht erkannt, dass es an vielen Stellen eben nicht um legitime Kritik gehe, sondern dass dort Kampagnen gegen Personen inszeniert würden.

Quent: In der Regel kommt der Hass von Rechtsaußen

Das unterstrich auch Diaby. Man müsse zwischen Wut und Hass unterscheiden, meinte er. Dass Menschen wütend seien über politische Entscheidungen, sei für eine Demokratie normal. Inakzeptabel sei es erst dann, wenn die Wut aggressiv, mit Beleidigungen und Herabwürdigung vorgetragen werde.



Dem Extremismus-Forscher Matthias Quent zufolge ist es in aller Regel ein Hass von Rechtsaußen, der dazu dienen soll, Menschen zum Schweigen zu bringen. Aus Studien sei bekannt, dass Menschen aus diesem Milieu besonders auf Hasssprache anspringen.

Frauen besonders betroffen

Künast, die bereits mehrere Gerichtsverfahren gegen "Hater" angestrengt hat, erklärte, deren Ziel sei ein autoritärer Staat. Dazu gehöre auch, dass sie Frauen zurück an den heimischen Herd schicken und sie aufs Kinderkriegen reduzieren wollten. Deshalb seien Frauen im Kontext von "Hate Speech" besonders von sexualisierter Gewalt-Sprache betroffen. Neben Hass stecke somit auch das Ziel eines gesellschaftlichen Rollbacks hinter diesem Phänomen.



Der CDU-Politiker Hollstein pflichtete ihr bei. Er habe Sorge um den politischen Nachwuchs, vor allem dem weiblichen, führte er aus: "Wir brauchen mehr Frauen in der Politik." Frauen müssten noch höhere Hemmschwelle überwinden wegen der verbalen und körperlichen Gewalt. Wenn dann noch Sexismus hinzukomme, sprenge das den Rahmen. "Deshalb müssen wir darüber sprechen als Gesellschaft und dagegen zusammenhalten." Das sei keine Frage von Parteien, denen man angehöre.



Diaby, Künast, Hollstein, Quent und die Professorin Elke Wagner, Soziologin Universität Würzburg, haben sich in der 90-minütigen Dlf-Sendung Lebenszeit geäußert, an der sich auch Hörerinnen und Hörer beteiligen könnten.

