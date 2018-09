Der Grünen-Politiker Beck verlangt Aufklärung darüber, warum die Polizei nicht gegen antisemitische Ausfälle bei einem Aufmarsch von Rechtsextremisten in Dortmund eingeschritten ist.

Es könne nicht sein, dass sich weder Bundesinnenminister Seehofer (CSU) noch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, sowie Ministerpräsident Laschet, beide CDU, dazu äußerten, meinte Beck. Darüber hinaus fordert er Seehofer auf, deutlich zu machen, dass solche Vorfälle in Deutschland keinen Platz hätten. Seehofer müsse zudem sagen, was er gegen solch einen offen judenhassenden Mob auf Dortmunds Straßen veranlassen wolle. Das Bundesinnenministerium teilte dazu auf Twitter mit, Seehofer habe wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass es für Antisemitismus keinen Platz gebe.



Unterdessen leitete die Polizei in Dortmund Ermittlungen ein. Es werde geprüft, ob die Vorfälle strafrechtliche Relevanz hätten, teilte die Polizei mit.

Neben dem verbotenen Abbrennen von Pyrotechnik kam es auf den angemeldeten Demonstrationen gestern abend zu anti-semitischen Äußerungen. Videoaufnahmen auf Twitter sollen zeigen, wie eine Gruppe Rechtsextremisten Parolen skandiert wie: "Wer Deutschland liebt ist, Antisemit." und "Ganz NRW hasst die Polizei" oder "Nationaler Sozialismus - jetzt".