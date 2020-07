Unter den Empfängern rechtsextremer Drohmails sind auch mehrere Politiker der Bündnis-Grünen.

Dies bestätigten sie dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Demnach erhielten unter anderen Hannovers Oberbürgermeister Onay, der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Hofreiter sowie die Abgeordneten Künast und Polat Mails, in denen ihre Ermordung angedroht wird. Wie der Evangelische Pressedienst meldet, bekam zudem der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, bereits drei solcher Nachrichten.



Der hessische Innenminister Beuth hatte am Dienstag die Zahl von insgesamt 69 bekannten Drohmails genannt. In mehreren Fällen waren Daten der Empfänger von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Ein Sonderermittler soll nun aufklären, ob es ein rechtes Netzwerk in der Polizei des Bundeslandes gibt.