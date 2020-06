Der Militärische Abschirmdienst sieht eine "neue Dimension" mit Blick auf Rechtsextremismus in der Bundeswehr.

Das sagte der Präsident der Behörde, Gramm, bei einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Nachrichtendienste. Die Verdachtsfälle von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern seien erkennbar auf mehr als 600 angestiegen.



Gramm stellte klar, dass die überwiegende Mehrheit der mehr als 180.000 Soldatinnen und Soldaten verfassungstreu sei. Er verwies aber auf das Kommando Spezialkräfte, wo rund zwanzig Personen im Fokus stünden. Gerade im KSK könne man nicht nur von Einzelfällen ausgehen, wenngleich der Abschirmdienst keine Untergrundarmee entdeckt habe. Es gebe einen ausgeprägten Korpsgeist beim Kommando Spezialkräfte, sagte Gramm, der auch von einer "Mauer des Schweigens" sprach. Es gelinge seiner Behörde aber, hier Risse zu erzeugen. Auch die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen bei der Bundeswehr habe sich verbessert.



In den vergangenen Jahren war das KSK immer wieder wegen rechtsextremistischer Vorfälle in die Schlagzeilen geraten. Der geheim operierenden Einheit gehören etwa 1400 Kommandosoldaten und Unterstützungskräfte an.