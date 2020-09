Bundesinnenminister Seehofer lehnt auch nach Bekanntwerden des Rechtsextremismus-Skandals bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen eine Studie zu rassistischen Vorurteilen unter Polizeibeamten ab. Der CSU-Politiker sagte der "Süddeutschen Zeitung", der Vorgang in Nordrhein-Westfalen tue weh. Er sei aber überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten solche Machenschaften ablehnten.

Weiter teilte er mit, der Verfassungsschutz werde zu dem Themenkomplex Ende September einen Bericht vorlegen. - Die SPD fordert, die Forschung zum Rechtsextremismus unter Polizisten zu intensivieren.

30 Beamtinnen und Beamten suspendiert

Gegen 30 Beamtinnen und Beamte überwiegend aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Essen werden Vorwürfe wegen der Teilnahme an rechtsextremen Chatgruppen erhoben. Alle 30 wurden nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul vom Dienst suspendiert. Gegen 14 von ihnen laufen Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entlassung aus dem Dienst. Gegen zwölf Polizisten wird strafrechtlich ermittelt.

Vertrauen erschüttert?

Der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, sieht nach der Aufdeckung der Chatgruppen das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden erschüttert. Es müsse jetzt mit aller Deutlichkeit gesagt werden, dass rechtsextremes Gedankengut und Handeln in der Polizei keinen Platz hätten und rechtsstaatlich verfolgt würden.



Die Polizei in Deutschland müsse bis in die letzte Dienststelle alles tun, um Vertrauen zu halten oder zurückzugewinnen, forderte Münch gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Radek, sagte im Deutschlandfunk, wenn sich die Verdachtsfälle bestätigten, müssten weitere Beamte aus dem Dienst entfernt werden. Außerdem sprach er sich für Fortbildungsmaßnahmen für Beamte und die Erstellung eines Lagebilds zum Extremismus im öffentlichen Dienst aus.

Unabhängige Beschwerdestellen gefordert

Die Grünen-Politikerin Mihalic erklärte ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio), strukturelle Probleme bei der Polizei ließen sich nicht mehr leugnen. Um verfassungsfeindliche Einstellungen aufdecken zu können, sollten unabhängige Stellen in den Parlamenten geschaffen werden, an die sich Beschäftigte ohne Furcht vor negativen Konsequenzen wenden könnten.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.