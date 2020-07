Erneut sind rechtsextreme Drohschreiben aufgetaucht, die mit dem Absender "NSU 2.0" versehen wurden.

Wie die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet, wurden am Freitag mindestens zwei E-Mails mit identischem Inhalt an insgesamt 15 Adressaten geschickt. Zu den Empfängern sollen dem Bericht zufolge erneut die Linken-Politikerin Wissler und die Kabarettistin Baydar gehören, außerdem auch der hessische Innenminister Beuth. Der CDU-Politiker hatte in dieser Woche einen Maßnahmeplan zur Aufklärung der Fälle vorgestellt.



Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" meldet, dass sich solche rechtsextreme Drohschreiben an mehr Frauen gerichtet haben als bisher bekannt. Die hessische Polizei habe im vergangenen Jahr unter anderem eine Berliner Kolumnistin und eine Strafverteidigerin aus München darüber informiert, dass entsprechende Briefe an sie abgefangen worden seien.